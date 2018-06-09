Kulüpler Birliği’nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği iftar yemeği belki de ilk kez bu kadar samimi havada geçerken gecenin en dikkat çeken ikilisi Fikret Orman ile Ali Koç olduğu ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, Ali Koç ile Fikret Orman’ın oldukça dostane görüntüler verdiği, Orman’ın Koç’u hem kutladığı hem de iftara geldiği için teşekkür ettiği belirtildi. Ayrıca Koç’un yapıcı söylemlerinin özellikle Fikret Orman’ı çok sevindirdiği hatta Koç’un Fenerbahçe seçimi öncesi Beşiktaş ve Şenol Güneş ile ilgili olumlu sözler söylemesinden ötürü memnuniyetini dile getirdiği ifade edildi.



‘HEPİMİZ BUNU YAPMALIYIZ’



Başkan Ali Koç’un yemekte yanında oturduğu Orman’a, “Kulüplerin mali yapısı ortada zaten işler zor yürüyor. Hepimiz elimizi taşın altına soktuk. Kulüplerimizi düzlüğe çıkarmak şart. Bu nedenle kavga değil, barış ortamı olmalı. Bu sayede tartışmalar ile değil, kendi iç işlerimizle uğraşacağız. Biz bunun için yola koyulduk. Sahada rakibiz ama dışında dost olacağız bunu da ben ve arkadaşlarım uygulamak için sonuna kadar mücadele vereceğiz. Artık yeni bir dönem başlıyor. Güzelliklerle konuşulmak istiyoruz” dediği öğrenildi. Orman’ın da bu sözlere katılarak, “Hepimiz bunu yapmalıyız. Ben göreve geldiğimden beri bunu uygulamaya çalıştım. Zaman zaman biz de hatalar yapmış olabiliriz ama ana gayemiz kulüplerimizin marka değerini artırmak” diyerek yanıt verdiği öğrenildi.



BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN TARAFTARA UYARI



Başkan Ali Koç, forma satışlarındaki sahteciliğe dikkat çekerek taraftarları uyardı... Resmi internet sitesinden taraftarlara seslenen başkan Koç, “Son birkaç gündür benim ismimi de kullanarak futbolcularımızın imzasıyla yeni sezon formalarımızın indirimli fiyatla satışına yönelik veya usulsüz bir şekilde kulübe üyelik yapılacağına dair telefon aramaları yapıldığına dair tespitlerimiz mevcuttur. Taraftarlarımızdan kendilerine bu amaçla gelen telefonlara itibar etmemelerini önemle rica ediyorum” dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER