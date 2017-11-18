Fenerbahçe'de 4K dönemi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman yeni bir uygulama başlattı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocasının isteğiyle Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde 4K yayın yapan kapalı devre televizyon sistemi kuruldu. Bu sistemle futbolcular rakipleri ile ilgili istatistiksel bilgileri, sunum haline getirilen taktiksel ve bireysel incelemeleri odalarındaki televizyonlarda izleyebilecekler. Tesislere bu konuyla ilgili özel bir sunucu ve 4K yayın yapan kapalı devre 2 kanal kuruldu.

Oyuncular odalarındaki televizyonda 1. kanalda rakibin maçlarını, 2. kanalda ise rakiple ilgili video analizlerini izleyebilecek. Futbolcular bu kanal aracılığıyla kendi odalarındaki televizyonlarda gün boyunca rakip analizleri ve oyuncuların özelliklerini istedikleri zaman izleyebilecekler. Bu sistemle oyuncular rakibi daha iyi tanıma ve hocanın toplantılarda anlattıklarını da daha rahat anlama imkanı bulacaklar.

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