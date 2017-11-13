Fenerbahçe'de gündem: Mental terapi

Saha içindeki sorunlara kafa yoran Fenerbahçe teknik heyeti, futbolcuları mental terapiye almaya karar verdi.

Motivasyona ağırlık veren Aykut Kocaman ve ekibi, takımı ayağa kaldıracak bir kıvılcım arıyor. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, oyuncuların özgüven olarak yerlerde olması sebebiyle taktiksel anlatımların da çok işe yaramadığını düşünen Kocaman ve kurmayları, daha çok zihinsel yüklemelere yöneldi. Futbolcuları aynı hedef doğrultusunda bir araya getirip zafer serisi yakalamak isteyen Sarı-Lacivertliler, peş peşe alınacak galibiyetlerle kara bulutları dağıtmayı hedefliyor. Kocaman ve arkadaşları, sık sık toplantılar yaparak oyunculara bireysel olarak da destek olmaya çalışıyor.

YÖNETİM GÖREVE!

Bu konuda yönetimden de yardım isteyen tecrübeli hoca, Samandıra’nın olumsuz havasını değiştirmeye çalışıyor. İlk 4 maçın çok önemli olduğunun altını çizen Kocaman; Sivasspor, Antalya, Kasımpaşa ve Bursaspor karşısında alınacak galibiyetlerle zirve yarışına yeniden tutunmayı amaçlıyor.