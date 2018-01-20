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Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk ettiği maç 2-1 Sarı-Lacivertliler'in üstünlüğüyle sona erdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz 1. dakika dolmadan Giuliano'yla önemli bir pozisyon yakaladı. Ceza sahası içi sol çaprazında topu önünde bulan Brezilyalı yıldızın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten geri döndü.

Sarı-Lacivertliler'in golü 15. dakikada geldi. Sağ kanattan İsmail Köybaşı'nın kullandığı kornerde iyi yükselen Fernandao topu uzak kale direğinin dibinden ağlara gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Göztepe'nin beraberlik golü geldi. İsmail Köybaşı ile Skrtel arasında yaşanan anlaşmazlığı değerlendiren Jahovic, boş pozisyondaki Poko'yu gördü. Kaleci Volkan Demirel'le karşı karşıya kalan Gabonlu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruş Fenerbahçe ağlarına gitti ve skor 1-1 oldu.

Sarı-Lacivertlilerde 72. dakikada Giuliano sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brezilyalı futbolcu yerine oyuna Alper Potuk dahil oldu.

85. dakikada Göztepe galibiyete çok yaklaştı. Poko'nun pasıyla topla buluşan Castro'nun vuruşunda Skrtel topu uzaklaştırdı.

Fenerbahçe, 90+3. dakikada Kosanovic'in kendi kalesine attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE: 2 - GÖZTEPE: 1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, İsmail Şencan

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Isla (Dk. 63 Soldado), Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Dirar, Mehmet Topal, De Souza, Chahechouhe (Dk. 63 Valbuena), Fernandao, Giuliano (Dk. 72 Alper Potuk)

GÖZTEPE: Beto, Tanju Kayhan, Kosanovic, Kadu, Schwechlen, Andre Castro, Selçuk Şahin, Tayfur Bingöl (Dk. 58 Poko), Gouffran (Dk. 90 Ömer Şişmanoğlu), Halil Akbunar (Dk. 67 Sabri Sarıoğlu), Jahovic

GOLLER: Dk. 15 Fernandao, Dk. 90+3 Kosanovic (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 59 Poko (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Chahechouhe, Dk. 90+3 Alper Potuk, Skrtel (Maç bitince), Volkan Demirel (Maç bitince) (Fenerbahçe), Dk. 44 Kadu, Dk. 90+3 Andre Castro, Dk. 90+6 Tanju Kayhan, Selçuk Şahin (Maç bitince) (Göztepe)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

1. dakikada savunmanın arkasına atılan yüksek topta Fernandao'nun indirdiği topla buluşan Giuliano'nun şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

14. dakikada kazanılan İsmail'in kavisli kullandığı köşe atışında savunmanın arasından yükselen Fernandao kafayla topu ağlara gönderdi.1-0

25. dakikada sağ kanattan Giuliano'nun ortasında ceza sahası içinde Fernandao'nun topu kontrol edip şutunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

26. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Schwechlen'in şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağa sahip oldu.

34. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahasında Gouffran indirdi. Jahovic göğsüyle düzeltip röveşata vuruşu denedi ancak Volkan gole izin vermedi.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

55. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan getirdiği topla ceza sahasında buluşan Giuliano'nun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

59. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Skertel'ın ayağının altından kaçırdığı topu ceza yayı önünde kontrol eden Jahovic'in pasında Poko sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

84. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Valbuena'nın soldan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Neustaedter'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

85. dakikada Poko soldan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Andre Castro'nun vuruşunda kaleci Volkan Demirel'i geçen top kaleye gitmek üzereyken Skrtel gole izin vermedi.

90+3. dakikada Fenerbahçe skoru 2-1 yaptı. Dirar'ın sağdan ortaladığı topu Kosanovic ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarına yolladı.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Göztepe'yi uzatma dakikalarında attığı golle yenerek maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Ülker Stadı'ndaki maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz 15. saniyede Giuliano Victor de Paula'yla gole yaklaşmasına rağmen direği geçemedi. Kurduğu baskı sonucunda 15. dakikada Jose Fernandao'nun kafasıyla golü bulan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda Göztepe, 59. dakikada Andre Poko'yla eşitliği yakaladı. Rakip kalede baskısını artıran Fenerbahçe, 90+3. dakikada Milos Kosanovic'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda Göztepe'nin baskısı gol getirmedi ve Fenerbahçe, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti ve bir maçı eksik Medipol Başakşehir'le aynı puana ulaştı. Averajla liderliğe yükselen Fenerbahçe, bir maçı eksik Galatasaray'ın ise 1 puan önünde yer aldı.

Göztepe ise üst üste 2. yenilgisi alarak 30 puanda kaldı.

SERİ DEVAM ETTİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Ligde 11 haftayla en uzun yenilmezlik serisine sahip takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son mağlubiyetini 29 Eylül 2017'de Akhisar Belediyespor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşadı. Fenerbahçe daha sonraki 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere son 15 resmi maçta ise yenilgi yüzü görmedi.

KADIKÖY'DE RİTMİNİ BULDU

Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 7 maçı da kaybetmedi. Sahasında oynadığı ilk iki maçta Trabzonspor'la berabere kalıp Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-lacivertliler, daha sonra taraftarı önünde çıkışa geçti. Fenerbahçe, son 7 iç saha maçında sadece Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak puan yitirdi.

FERNANDAO 316 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao, 316 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de son olarak geçen sezon 10 Mart 2017'de oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu, 10 ayı aşkın bir süre sonra takımı adına ligde gol kaydetti. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 golü bulunan tecrübeli futbolcu, gol sayısını da bu sezon 3'e çıkardı.

DİRAR'A PROTESTO

Fenerbahçeli taraftarlar Faslı futbolcuları Nabil Dirar'ı protesto etti. Maçın son 20 dakikasında top ayağına her geldiğinde Dirar, ıslıklandı. Dirar, son bölümde ise ıslıklar altındayken Kosanovic'in kendi kalesine attığı golün ortasını yaparak, takımının galibiyetinde başrol oynadı.

SKRTEL'DEN KRİTİK MÜDAHALE

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, 85. dakikada yaptığı müdahaleyle takımının gol yemesini engelledi. Poko'nun vuruşunda kaleci Volkan Demirel'i geçen top ağlara gitmek üzereyken Skrtel son anda topu ayağıyla kurtararak, takımının olası yenilgisini engelledi.

POKO 25 SANİYEDE GOL ATTI

Göztepe'nin yeni transferi Andre Poko, oyuna girdikten sadece 25 saniye sonra gol attı. Maçın 58. dakikasında Tayfur Bingöl'ün yerine oyuna dahil olan Poko, sadece 25 saniye sonra topla ilk buluşmasında meşin yuvarlağı filelere göndererek takımına eşitliği getiren golü attı.

MAÇ SONU GERGİNLİK

Karşılaşmanın sonunda gerginlik yaşandı. Maç sonu Fenerbahçeli Skrtel ile Göztepeli futbolcular arasında yaşanan gerginliğe diğer oyuncular da karıştı. Göztepe'nin kaptanı Selçuk Şahin Skrtel'e tepki gösterince Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel de bölgeye gelince gerginliğin seviyesi arttı. Araya giren oyuncular ve teknik heyetler futbolcuları ayırdı

ALİ KOÇ TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçeli bir grup taraftar, ikinci yarının başında başkan adayı Ali Koç'a destek verdi. Karşılaşmayı locasından takip eden Ali Koç'a sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon." tezahüratı yaptı.

FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında takımını 4 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kocaman, son lig karşılaşmasına göre değişikliklere gitti.

Süper Lig'de 23 Aralık'ta Atiker Konyaspor'la oynanan 17. hafta maçının ilk 11'inde yer alan Luis Neto sakatlığı nedeniyle kadroya alınmazken, Hasan Ali Kaldırım, Mathieu Valbuena ve Oğuz Kaan Güçtekin yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine İsmail Köybaşı, Martin Skrtel, Roman Neustaedter ve Jose Fernandao ilk 11'de oynadı.

FERNANDAO BU SEZON İLK KEZ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı santrforu Fernandao, bu sezon ilk kez Süper Lig maçında 11'de sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk 11'de forma şansı bulan Fernandao, ligde ise sadece 3 maçta sonradan oyuna girerek süre alabilmişti. Fernandao, Süper Lig'de en son geçen sezon 17 Mart'ta sakatlandığı Atiker Konyaspor maçında ilk 11'de oynamıştı. Brezilyalı futbolcu tam 29 hafta sonra ligde ilk 11'de forma giydi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısına 4 futbolcusunda yoksun çıktı. Sakatlıkları devam eden Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı kadroya dahil edilmedi. Takımla çalışmalara başlayan Mehmet Ekici ise tam hazır olmadığı gerekçesiyle maç kadrosuna yazılmadı.

GIULIANO'YA TAKİP

Brezilya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Cleber Xavier, Fenerbahçeli futbolcu Giuliano Victor de Paula'yı izlemek için karşılaşmayı takip etti. İstanbul'a teknik heyetten Fernando Lazaro ile gelen Xavier, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertliler Brezilyalı oyuncuları Giuliano, Fernandao ve Josef de Souza'yla da bir araya geldi. Giuliano, Brezilya Milli Takımı'nın son aday kadrosunda da yer almıştı.

ELJIF ELMAS KADRODA

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, ilk kez bir Süper Lig maçında kadroya girdi. Sezon başında transfer edilen ancak 18 yaşını doldurmadığı için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen listeye yazılamayan Elmas, Göztepe maçında yedekler arasında yer aldı. Hollanda'da Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie'nin yerine ismi TFF'ye bildirilen 18 yaşındaki futbolcu, maçtan önce sarı-lacivertli taraftarların da desteğini aldı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERDİ

Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşamaya büyük ilgi gösterdi. Zirvenin 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertli takımı, ligin ikinci yarısının ilk maçında taraftarı yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük kısmı dolarken, karşılaşmayı yaklaşık 40 bin Fenerbahçe taraftarı izledi. Öte yandan, "Genç Fenerbahçeliler" taraftar grubunun iki yıl önce vefat eden lideri Sefa Kalya anıldı. Okul Açık Tribünü'nde yapılan koreografiyle Sefa Kalya'nın dev bir posteri açıldı. Koreografinin altında ise "Sana söz Fenerbahçe'mizin yanında olacağız!" pankartı yer aldı. Göztepeli taraftarlar da kendileri için ayrılan misafir takım tribünün tamamını doldurdu.

KADIKÖY'DE ÖZEL MİSAFİRLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında, Erzurum ve Van'dan gelen 200 çocuk karşılaşmayı tribünden izledi. Karşılaşmada çocuklara Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da eşlik etti.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

Fenerbahçe Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Stadın iki skorbordunda da "#ZeytinDalıHarekatı için Afrin'de olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in yanındayız. Muvaffakiyet dileriz. #AfrinOperasyonu" yazısı uzun süre kaldı.

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