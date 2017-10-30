Fenerbahçe, Neto için harekete geçti

Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çeken Portekizli stoper için sarı-lacivertli ekibin harekete geçtiği ortaya çıktı.



Rus basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, deneyimli stoperin bonservisini almak için harekete geçti. Zenit’e bu transfer için 1.5 milyon euro teklif edildiği, mavi-beyazlıların ise 2.5 milyonda ısrar ettikleri belirtildi. ,



(Skorer)

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