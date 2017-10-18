Fenerbahçe'nin derbi planı hazır

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut K ocaman ve kurmayları Galatasaray derbisiyle yatıp kalkmaya başladılar. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrasında verilen bir günlük arada futbolcular dinlenirken, Kocaman ve ekibi Samandıra’yı mesken tutarak Galatasaray derbisinin çalışmalarına start verdiler. Teknik heyet derbinin şifrelerini 4 ana maddede toplayarak hafta boyunca futbolculara anlatacak. Bir günlük iznin ardından dün yapılan ilk idmanda futbolculara derbide neler yapılacağı aşılanmaya başladı.. Buna göre hafta boyunca Kocaman ve arkadaşlarının derbiye kadar futbolculara anlatacakları plan şöyle:



• Özellikle 3. bölgede oynadığımız dönemlerde çok fazla hareketli olmak zorundayız. Bunu gerçekleştirdiğimiz andan itibaren Galatasaray defansında gedikler açılacak ve bundan faydalanacağız.



• Galatasaray’ın hızlı oynayan oyuncuları var. Bunun için de özellikle merkez orta saha ve kanatta oynayacak oyuncuların çok fazla sprint yapması gerekiyor. Koşu mesafesinde üstün olmak yetmez sprint sayısında da üstün olmalıyız.



• 90 dakika boyunca sahanın her yerinde hakimiyet kurmamız şart. Çok sprintle Galatasaray’a alan bırakmamamız gerekiyor. Oyunun boyunun ve bölgelerinin bizim tarafımızdan belirlenmesi gerekiyor.



• Teknik direktör Aykut Kocaman ve ekibi, bu uyarıların yanı sıra her skora göre oyun planı da ayarlıyor. Maç içerisinde olabilecek beraberlik, galibiyet veya yenilgi durumlarında oyunculara neler yapmaları gerektiği tek tek anlatılmaya başlandı.

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