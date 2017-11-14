Fenerbahçe'nin kalesi sallanıyor

Süper Lig'in ilk 11 haftasında savunmanın da neden olduğu hatalar sonrası kalesinde 16 gol gören Fenerbahçe'de kaleciler Volkan Demirel ve Carlos Kameni, performanslarıyla güven vermedi. Yeni transfer Carlos Kameni 6 maçta forma giyerken, bu mücadelelerde 7 gol yedi ve maç başına 1.16 gol ortalamasıyla oynadı. Volkan Demirel de bu sezon büyük bir düşüş yaşıyor. Sezon başından bu yana 5 lig maçında forma giyen kaptan Volkan, yediği 9 golle dikkat çekti. Demirel, maç başı 1.80 gol ortalamasıyla oynadı. Kanarya ligde yalnızca Galatasaray derbisinde kalesini gole kapattı.

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