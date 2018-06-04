Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından en çok merak edilen konu, yeni teknik direktörün kim olacağı...
İHA'nın haberine göre; daha önce yaptığı açıklamalarda Aykut Kocaman ile yoluna devam etmeyeceği yönünde imalarda bulunan Ali Koç`un yönetimiyle birlikte göreve getirebileceği kulislerde konuşulan 10 isim...
LUIS ENRIQUE
Fenerbahçe`ye yeni bir futbol anlayışı getirmek isteyen Ali Koç'un, son olarak Barcelona`yı çalıştıran Luis Enrique`ye takımı emanet edebileceği kaydedildi.
Barcelona altyapısında futbola başlayan ve Roma ile Celta Vigo`da çalıştıktan sonra 2014-2017 yılları arasında Barça`yı çalıştıran 48 yaşındaki teknik adamın Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere kariyerinde 10 kupa bulunuyor.
LAURENT BLANC
Kariyerine Bordeaux`ta başlayan ve Fransa Milli Takımı`nı 2 yıl çalıştırdıktan sonra 2013-2016 yılları arasında Paris Saint-Germain`de görev alan Laurent Blanc, 2 sezondur dinleniyor.
Daha önce de Fenerbahçe ile birçok kez ismi anılan Fransız teknik adamın, bu sezon takım çalıştırmaya geri dönmek istediği belirtiliyor. Hem Bordeaux, hem Paris saint-Germain ile şampiyonluk yaşayan 53 yaşındaki teknik adamın kariyerinde 14 kupa zaferi var.
MAURIZIO SARRI
Napoli`de 3 yıldır uyguladığı sistem ile futbol kamuoyunun takdirini alan ve ekibini Juventus ile şampiyonluk yarışına takımı sokmayı başaran Sarri, anlaşma sağlanamaması üzerine İtalyan ekibinden ayrıldı.
İsmi Chelsea ile anılan ancak İngiliz deviyle de henüz anlaşamayan tecrübeli teknik adamın, Türkiye`ye doğru yola çıkma ihtimalinin de olduğu kaydediliyor. 18 yıllık teknik adamlık kariyeri boyunca İtalya`dan çıkmayan Sarri`nin, kariyerinde kupa sevinci ise bulunmuyor.
RALPH HASENHÜTTL
Almanya`da RB Leipzig`in değişim sürecinde görev alan ve 2 yıllık görev süresinin sonunda takımdan ayrılan Hasenhüttl, genç oyunculara olan yaklaşımı ve pasa dayalı bir oyun sistemini öne çıkarması nedeniyle Fenerbahçe`de Ali Koç`un anlayışına uygun gözüküyor.
4-4-2 sistemini sıklıkla kullanan 50 yaşındaki Avusturyalı hoca, henüz Almanya dışında görev almadı. 2016`da Ingolstadt`ı Bundesliga`ya taşıdıktan sonra Leipzig`in başına geçen Hesenhüttl`ün de kariyerinde kupa zaferi yok.
CLAUDIO RANIERI
Geçtiğimiz sezon sürpriz bir şekilde Fransa`nın Nantes takımının başına geçen tecrübeli teknik adam, zengin kariyeriyle birlikte göz dolduruyor.
Leicester City`yi Premier Lig`de şampiyonluğa taşıyarak bir peri masalına imza atan İtalyan hoca, Nantes`in başından ayrıldıktan sonra kulüp arayışında. 66 yaşındaki hocanın envanterinde 7 kupa yer alıyor.
JORGE JESUS
İsmi geçtiğimiz yıllarda da birçok kez Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, Sporting`de kulüpte yaşanan sorunlar nedeniyle ayrılığın eşiğinde.
Arap yarımadasından kulüplerle de temasa geçtiği belirtilen 63 yaşındaki hoca, 17 yıllık kariyerinde Portekiz`den dışarı çıkmadı. 4-4-2 sistemini tercüh etmesiyle bilinen deneyimli antrenör, Portekiz kariyerinde tam 11 kez kupa sevinci yaşadı.
MARCELO BIELSA
Futbol aşıklarının favori teknik adamlarından Bielsa, geçen sezon Lille`de yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından bir kez daha görev başına geçmek için teklif bekliyor.
Göze hoş gelen bir oyun oynatmaya çalışan ve gençlere de önem veren 62 yaşındaki teknik adamın, oyun oynatmadaki başarısı kupa olarak ise geri dönüş yapmıyor. Arjantin ile 2004`te Olimpiyatlarda bir şampiyonluk yaşayan Bielsa`nın kariyerinde başka kupa bulunmuyor.
LUIZ FELIPE SCOLARI
Futbol dünyasının prestijli teknik adamlarından biri olan Luiz Felipe Scolari, Portekiz ve Brezilya milli takımlarında oynattığı oyunla alkış aldı.
Son olarak Çin`de Guangzhou Evergrande`yi çalıştıran ve takımı şampiyon yaptıktan sonra ayrılan deneyimli hoca, 15 kez kupa sevinci yaşadı.
SLAVEN BILIC
Beşiktaş`ın eski teknik direktörü Bilic de Ali Koç`un modern futbol anlayışına uyacak isimlerden biri olarak gösteriliyor.
İngiltere`de West Ham United ile yollarını sezon ortasında ayıran 49 yaşındaki teknik adamın da kariyerinde kupa yok.
ROBERTO MARTINEZ
Belçika Milli Takımı`nın teknik direktörü Roberto Martinez`in, bu yaz Dünya Kupası`nın ardından kulüp çalıştırmaya geri dönmek istediği kaydediliyor.
İngiltere`de Wigan ve Everton`ın başında görev alan ve başarılı işler çıkaran 44 yaşındaki hocanın 2012/13 sezonunda Wigan ile FA Cup zaferi bulunuyor.
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