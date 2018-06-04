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Daha önce de Fenerbahçe ile birçok kez ismi anılan Fransız teknik adamın, bu sezon takım çalıştırmaya geri dönmek istediği belirtiliyor. Hem Bordeaux, hem Paris saint-Germain ile şampiyonluk yaşayan 53 yaşındaki teknik adamın kariyerinde 14 kupa zaferi var.