Süper Lig’de 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe’de, Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı finalinde eşleştikleri Beşiktaş ile 2-2’nin rövanşında oynayacakları mücadele öncesinde çok ciddi bir motivasyon oluşmuş durumda.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, futbolcuların Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında dahi akıllarında bu maç yer alırken, özellikle ikinci yarıdaki kötü futbolun sebebi olarak teknik heyet, akılların Beşiktaş maçında olduğu tespitini yaptı. Futbolcular daha hafta başından 19 Nisan’daki Beşiktaş maçına yönelik paylaşımlarda bulunurken, Samandıra’da teknik heyet ve futbolcular tarafından ortak bir parola belirlendi. Beşiktaş’ı ligin ilk yarısında kendi sahasında 2-1 yenen Sarı-Lacivertliler, “Yaptık yine yaparız” parolasıyla maça hazırlanıyor.

‘KUPA, LİGİ ETKİLER’ DÜŞÜNCESİ HAKİM



Teknik heyet ve futbolcular, Ülker Stadı’nda tribünlerin tamamen dolması halinde, Kadıköy geleneğinin süreceğine inanıyorlar. Sarı-Lacivertliler ayrıca, turu istedikleri gibi geçmelerinin Süper Lig’e de kendi açılarından olumlu, Beşiktaş için ise olumsuz yansıyacağını düşünüyorlar.