Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nun 27. haftasında deplasmanda 2 Nisan Pazartesi günü Kayserispor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Gazete Habertürk'ün haberine göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00’da başladı. Milli takımdan dönen oyuncuların da katılmasıyla birlikte Kocaman idman temposunu artırırken taktik ağırlıklı çalışmalar da yaptırdı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alan gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Kayseri maçı hazırlıkları sürerken futbolcular da kendi aralarında yaptıkları toplantılarla birbirlerini motive etmeye başladı.



Milli takımlardan dönen oyuncularla birlikte bu toplantılar daha da sıklaştı. Özellikle Bolu ile oynanan hazırlık maçında yenilen 6 gol sonrasında moral bozukluğu yaşayan ve tepki gören Volkan Demirel’in Kayseri maçıyla 500. maçına çıkacak olması üzerine futbolcular, “Kaptanımız çok haksız tepkiler aldı. Böylesine önemli gününde takım olarak Volkan Demirel için bu zorlu maçı kazanmalıyız ve ona hediye etmeliyiz” görüşünde birleştiler.

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