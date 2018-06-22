Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Philip Cocu: Cruyff ekolünün modern temsilcisi

Hollanda'nın köklü kulüplerinden PSV Eindhoven'i son 4 sezonda 3 kez şampiyon yapan Philip Cocu, Aykut Kocaman'ın istifası ile boşalan Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirildi.
PSV Genel Menajeri Toon Gerbrands, 47 yaşındaki teknik direktörün Fenerbahçe ile anlaştığını duyurdu.
Hollandalı teknik adamın İstanbul'a yardımcı antrenör olarak Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'u götürmesi bekleniyor.
Philip Cocu, Guus Hiddink ve Dick Advocaat'ın ardından Fenerbahçe'yi çalıştıran 3. Hollandalı teknik direktörü olacak.
PSV'nin başında Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması dışında uluslararası turnuvalarda fazla bir başarısı bulunmayan Hollandalı çalıştırıcı, Johan Cruyff ekolünün modern temsilcilerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Cocu, "4-3-3" oyun düzenini benimseyen bir teknik adam. Güçlü bir orta saha anlayışıyla, sahayı enine genişleterek skora gitmeyi hedefleyen bir sistem oluşturuyor.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Philip John William Cocu, 29 Ekim 1970 tarihinde Hollanda'nın güneyindeki Eindhoven kentinde dünyaya geldi.
Philips Sport Vereniging'in (Philips Spor Derneği) kısaltması olan PSV futbol takımı, 1911 yılından bu yana Hollanda futbolunda söz sahibi ekiplerden biri oldu.
Cocu'nun yıldızı da doğduğu kentin kırmızı - beyazlı ekibi PSV'de parladı.
Profesyonel futbol yaşamına AZ kulübünde başlayan Philip Cocu, iki sezon birinci ligde oynadıktan sonra, 1990 - 91 sezonunda Vitesse kulubü ile süper lige adım attı.
Arnhem ekibinin yüksek fiyatta ısrar etmesi üzerine, Ajax ve Arsenal'in kapısından döndü.
Vitesse'de 5 sezon geçiren oyuncu, daha fazla gelecek göremediği için 1995 yılında PSV'ye transfer oldu. İlk sezonda Eindhoven'da Hollanda kupasını kaldıran Cocu, 1996 yılında Guus Hiddink tarafından milli takımı kadrosuna çağrıldı.
Aynı yıl PSV ile lig şampiyonluğunu kazanan Philip Cocu, 1997 yılında Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahaya çıktı. Ama PSV ilk turda elendi.
1998 yılında, Hollanda futbolundan bir çok ismin yer aldığı Barcelona'ya transfer oldu.
Katalan ekibinde 2003 yılına kadar forma giyen Cocu, Avrupa Süper Kupa ve La Liga Şampiyonluğu yaşadı. Hollandalı oyuncu, "Pinokyo" lakabıyla çağrıldığı Barcelona'da en uzun süre forma giyen yabancı oyunculardan biri oldu.
Aile ve arkadaşlarına yakın olmak istediğini belirterek 2004 yılında Eindhoven'e geri dönen Cocu, Hiddink yönetiminde 3 yıl üst üste şampiyonluk ipini göğüsledi.
PSV yönetiminin teknik ekibe katılma önerisini geri çeviren Cocu, 2007-2008 sezonunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Cezire takımında bir yıl daha top koşturdu.
Milli takımda 101 kez forma giyen Cocu, sahada birçok şeyi aynı anda yapabilmesi, liderlik, öngörü ve isabetli pasları ile Hollanda futbolunun unutulmazları arasına girdi.
Cocu, 2008'de futbolculuk kariyerinin sona ermesinin ardından Hollanda Milli Takımı yardımcı antrenörlüğüne getirildi. Teknik Direktör Bart van Marvijk yönetimindeki Portakallarla, 2010 Dünya Kupası'nda ikinciliği elde etti.
PSV kulübünde altyapı sorumluluğu ve geçici antrenörlük yapan Philip Cocu, 1 Temmuz 2013'te Eindhoven ekibinin teknik direktörlüğüne getirildi.
İlk sezonunda takımını lig dördüncüsü yapan Cocu, 2014-2015 sezonunda Eindhoven ekibini 6 yıldır uzak kaldığı lig şampiyonluğuna taşıdı.
Bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki öne elemenin ardından Manchester United, Wolfsburg ve ÇSKA Moskova'nın yer aldığı gruptan çıkmayı başardı. Aynı yıl 84 puanla PSV'yi yeniden şampiyonluğa ulaştırdı.
Cocu yönetimindeki PSV, 2016 -2017 sezonunu Feyenoord'un ardından ikinci olarak tamamladı.
Bu yıl ise, Cocu PSV ile Hollanda ligini yeniden şampiyon bitirdi. PSV, Cocu yönetiminde beş sezonda 172 resmi maça çıktı. Rakiplerine 410 gol atan Eindhoven ekibi, kalesinde 160 gol gördü.
Hollandalı teknik adam, 2.34 puan ortalaması ile Hiddink'ten sonraki en başarılı çalıştırıcı oldu.
Kulüp tarihinde PSV'yi 6 kez şampiyon yapan Guus Hiddink'in ardından 3 şampiyonlukla ikinci sırada yer alan Cocu, teknik direktör olarak bir kez Hollanda Kupası'nı, iki kez de Johan Cruyff Kupası'nı kazandı.
İki kez "yılın teknik direktörü" seçilen Philip Cocu, Hiddink, Louis van Gaal ve Frank de Boer ile birlikte "Rinus Michels Futbol Ödülü"nü 2 kez kazanan dördüncü teknik adam oldu.
https://twitter.com/psv/status/1010094607437352960?s=12
PSV'nin Cocu tweeti: 3 ulusal şampiyonluk, 1 kupa şampiyonluğu, 2 Cruijff kupası, şampiyonlar liginde bir üst tur.. başarılarla dolu bir dönemin sonu . Teşekkürler Philip.
https://twitter.com/Fenerbahce/status/1010099609165852673
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