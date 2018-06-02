Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları için sosyal medya kullanım rehberi hazırladı. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre kurumsal sosyal medya hesaplarına günlük gelen ve belli seviyenin ötesinde olumsuz ve kapsamı geniş eleştirinin “Kriz” olarak nitelendirildiği rehberde, krizden en az zararla çıkılabilmesi için öneriler şöyle sıralandı:
- Sosyal medyada popüler veya saygıdeğer kişilerle iletişime geçilmeli, paylaşımlar o kişi aracılığıyla yapılmalı.
- Durumun ne kadar kötü olduğunun analizi yapılmalı.
- Kullanıcıların şüpheleri, etkileşimleri ve soruları takip edilerek yanıt verilmeli.
- Tüm bunlara rağmen kriz aşılamamışsa özür dilenmeli.
- Kriz atlatıldıktan sonra paylaşım yapmaya devam edilmeli.
‘SEÇMEN’ HATIRLATMASI
Sosyal medya kullanıcılarının aynı zamanda birer seçmen olduğu hatırlatılan rehberde, bu grupların ulusa seslenişler, grup toplantıları ve köşe yazılarından çok sınırlı karakterlik mesajlara, 1-2 dakikalık videolara, esprili fotoğraflara itibar ettikleri vurgulandı. Bu grubun ana ihtiyaçlarının “Esneklik, her an ulaşılabilirlik, şeffaflık ve verimlilik” olarak nitelendirildiği rehberde, iyi politikacının “iyi tweet atabilen, attığı mesaj ile ilgi gören ve paylaşım alan kişi” anlamına geldiği belirtildi.
ACİL DURUM-FELAKET
Doğal afet, terör saldırıları, felaketler ve benzeri acil durumlarda sosyal medya kullanımının arttığı dile getirilen rehberde, böyle durumlarda krizle başa çıkmanın yolları ise şöyle anlatıldı:
- Acil bir şekilde, ancak doğrulanan bilgiler paylaşmalı.
- Kullanıcıların doğru ve doyurucu içerikli bilgi almasını sağlamak için zaman ayırmalı.
- #Anahtarsözcük kullanılmalı.
- Kurumlar arası işbirliği yapılmalı.
- Dil ve söylemler çok büyük bir incelikle seçilmeli. Kutuplaştırıcı ve ayırıcı dil kullanılmamalı.
- Ünlüler, politikacılar ve sosyal medyanın “etkileyenlerinin” bilgi dolaşımı yapmaları, sosyal medyayı şekillendirme konusunda oldukça etkili. Bu nedenle kriz anlarında yayılan ve doğru olmayan bilgi, fotoğraf ve videoların önüne geçmek için kurum içi eğitim planlanmalı.
- Paylaşımlar, Google görsel yardımıyla doğrulanmalı.
DİJİTAL DİPLOMAT
Eski tip şikâyet ve protesto yöntemlerinin artık kullanılmadığı belirtilen rehberde, “İnsanlar evlerinin konforunda yazdıkları bir mesaj ile markaları zor duruma sokabilmekte, ciddi prestij kayıplarına yol açabilmekte. Ülkeler arası iletişimde dijital diplomasi ve yeni nesil Twitter diplomasisinden söz edilir hale gelindi. Ülkelerin artık dijital diplomatlara da ihtiyacı vardır ve bu diplomatların, dijital vatandaşların dilini öğrenmesi ve açıklamalarını, konuşmalarını buna paralel olarak yapabilmesi gerekir” denildi.
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