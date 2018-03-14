Her yıl ABD’nin Texas Eyaleti’nde gerçekleşen SXSW festivalinde bu sene 3 boyutlu yazıcı ile üretilen 8-Bit suşiler dikkat çekti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Open Meals’ın geliştirdiği ‘Pixel Food Printer’ adı verilen yazıcı ile dünya mutfağından yemekler üretmek mümkün.

Yazıcı ile konuklara suşi üretildi. Ancak üretilen suşilerin pikselleşmiş görüntüde olduğu dikkat çekti. Open Meals, üç boyutlu yazıcılarda üretilebilecek yemeklerin katmanlı modellerinin herkese açık olacağını da duyurdu.

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