Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan’ın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli Astsubay Hakan A.’nın da ankesörlü telefonlardan FETÖ’nün mahrem imamlarınca arandığı belirlendi. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında iddianame hazırlanan şüpheli Hakan A.’nın, Ağrı Merkez Vali Konağı Caddesi ile Ağrı Merkez Hani Baba Caddesi üzerinde bulunan kontörlü telefonlardan 10 kez arandığı belirtildi. Kontörlü telefonlardan yapılan aramaların 2014-2015 yıllarında gerçekleştiği belirlendi. Şüpheli A.’yı arayan mahrem imamın daha sonra ardışık olarak başka FETÖ üyesi askerleri de aradığı kaydedildi.
İNKÂR VE İTİRAF
15 Aralık 2017’de gözaltına alınan şüpheli Hakan A., ilk ifadesinde örgütle bağlantısını reddederken, daha sonra itirafçı oldu. A., kendisinden sorumlu mahrem imamların da aralarında bulunduğu çok sayıda FETÖ üyesini fotoğraflardan teşhis etti. Mahrem imamların kendisiyle ankesörlü telefonlardan irtibat kurduğunu belirten Hakan A.’nın ifadesiyle, FETÖ’nün, mensubu olan askerlere 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ‘Line’ isimli mesajlaşma programı yüklediği ortaya çıktı. A., darbe girişiminden 3 gün önce evinin önünde arabada buluştukları Ömer kod adlı mahrem imamın telefonuna ‘Line’ isimli programı yüklediğini belirtti. Mahrem imamın, “Bir ablamız rüya görmüş deprem olacakmış, buradan gelen duaları zamanında okuyalım” dediğini anlatan Hakan A., 15 Temmuz’da bu program üzerinden darbe çağrısı geldiğini ifade etti.
‘BİR PİSLİĞİN İÇİNE DÜŞTÜM’
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre gelen mesajın, “TSK yönetime el koymuştur, birliklerinize gidin” şeklinde olduğunu kaydeden Hakan A., şunları söyledi: “Beynimden vurulmuşa döndüm. Üç gün boyunca evimden çıkmadım. Takip eden pazartesi günü işe gittim. Bu örgütle bu tarihten sonra hiçbir bağım olmadı ve bağımı kopardım. Ben devletime ve milletime faydalı bir insan olmak istiyordum. Çocuk yaşta bulaştığım bu grubun dinle imanla işlerinin olmadığını anladım. Ben bir pisliğin içine düştüm. Buradan çıkmak ve kurtulmak istiyorum. Ruhumda ağırlık yaratan bu kişilerden kurtulmak istiyorum.”
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