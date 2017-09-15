Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 15 Eylül 2017 Cuma günü raporu.
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AKSARAY MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ OPERASYONU: 71 GÖZALTI KARARI
Aksaray merkezli 4 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğretmen ve ByLock kullanıcılarının aralarında bulunduğu 71 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonlar kapsamında 47 kişi gözaltına alınırken, 24 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme aracı olan ByLock kullandıkları tespit edilen 11 kişi ve örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 60 öğretmene yönelik Aksaray merkezli Mersin, Kayseri ve Bolu'da operasyon düzenlendi. 68'i Aksaray'da, 3'ü şehir dışında olmak üzere 71 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapan polis, 40'ı öğretmen, 7'si ByLock'cu olmak üzere 47 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Firari olan 24 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (İHA)
YALOVA MERKEZLİ 6 İLDE FETÖ OPERASYONU: 20 KİŞİ GÖZALTINDA
Yalova merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova, İstanbul, İzmir, Samsun, Ankara ve Tekirdağ'da örgütle irtibatlı oldukları, finans desteği sağladıkları ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Ekipler, operasyonda farklı meslek gruplarından 20 kişiyi gözaltına aldı.
Haklarında yakalama kararı bulunan diğer 7 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (AA)
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