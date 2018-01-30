Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ mensubu kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Öte yandan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan kişilere yönelik operayonlar da devam ediyor. İşte FETÖ operasyonlarında 30 Ocak 2018 Salı günlüğü.

BİLECİK'TE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bilecik'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan zanlıların işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

ESKİŞEHİR'DE 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 25 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, aralarında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullananların da bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

UŞAK'TA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan Ali G, Ramazan S. ve Mehmet K, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı, Ö.F.A. ile H.F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği öğrenilen zanlıların Uşak Üniversitesinde öğrenim gördükleri sırada FETÖ'nün üniversite yapılanması içinde yer aldıkları iddia edildi.



Operasyon kapsamında bir kişinin arandığı öğrenildi. (AA)

ÇANKIRI MERKEZLİ OPERASYONDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Çankırı merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i tutuklandı.



Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Emniyetteki 3 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.



Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 Ocak'ta Çankırı'nın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

KAYSERİ MMERKEZLİ FETÖ OPERASYONU

Kayseri merkezli 17 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 8'i daha adliyeye gönderildi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.



N.F.E, M.Ö, Y.K, H.G, E.D, N.P, A.D. ve R.S, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Kayseri merkezli 17 ilde 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 23 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan 18 kişiden 10'u daha önce adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan 2'si tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. (AA)

FETÖ'NÜN GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevlerinden uzaklaştırılan ve haklarında yakalama kararı verilen Gençlik ve Spor Bakanlığı eski çalışanı 27 kişiden 8'i gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.



Haklarında yakalama kararı verilen 27 zanlıdan 8'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (AA)

KONYA'DA 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.



Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.



Şüphelilerin, sağlık çalışanları ve iş adamlarının eşleri olduğu öğrenildi.

İSTANBUL MERKEZLİ FETÖ OPERASYONU

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerine sözde eğitim danışmanlığı yaptıkları öne sürülen ve örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandıkları tespit edilerek, mesajlaşma içerikleri çözümlenen 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli meslek gruplarından şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 28 ilde 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyon kapsamında bazı zanlıların gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi. (AA)

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