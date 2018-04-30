Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin görülen davanın sanığı eski kursiyer teğmen Burak Han İlgün hakkındaki tanık beyanı dava dosyasına eklendi.
Tanık B.D, beyanında örgütün mahrem yapılanması içerisinde bulunduğunu darbe girişiminden önce Aksaray'da FETÖ'nün finans kaynağı Bank Asya'da çalıştığını belirtti.
Örgütün hiyerarşik yapısında askeri öğrencilerden sorumlu olanların çeşitli örgütsel terimlerle adlandırıldığını aktaran B.D, 2012 yılında örgüt içerisinde "doktor" diye tabir edilen bir göreve getirildiğini anlattı. Bu görevi kendisine örgütün Aksaray eğitim sorumlusu Hacı Fatih kod adlı Ahmet Işık'ın verdiğini ifade eden B.D, örgütün askeri öğrencilerinden sorumlu yapılanmasına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Bu şahıs beni doktorluk seviyesine getirdikten sonra benim altımda 'öğretmen' diye tabir edilen bir görev vardır. Belirtmem gerekirse örgüt içerisinde doktor ve öğretmen tabirleri gerçek manasında değildir. Öğretmen askeri okulda okuyan öğrencilerle doğrudan ilgilenen şahıslara, doktor ise öğretmen pozisyonunda bulunan şahısları denetleyen, onlardan bilgi alan ve onların üstü pozisyonuna verilen bir isimdir."
Doktorluk görevini kendisinden önce Aksaray'da "Halid" kod adlı Burak Yaşar'ın yürüttüğünü, görevi de bu şahıstan devraldığını beyan eden B.D, "2012'den 2013 yılının sonuna kadar bu görevi sürdürdüm. Devraldıktan sonra benim altımda öğretmen olarak Abdülkadir kod adlı Celal Aydın bulunmaktaydı. Abdülkadir, Harp Okulunda okuyan 5-6 kişilik grupla ilgilenirdi. Ben de öğrencilerin durumu hakkında bilgi alırdım." ifadelerini kullandı.
Abdülkadir'in sorumlu olduğu Harp Okulunda okuyan askeri öğrencilerden birinin de davanın sanıklarından Burak Han İlgün olduğunu ve soruşturma kapsamında bu şahsı teşhis ettiğini aktaran B.D, beyanında şunları kaydetti:
"Abdülkadir, Ankara'da Harp Okulu'nda askeri öğrenci olan Burak Han İlgün ile iki haftada bir olmak üzere buluşurdu. Benim doktorluk görevini yürüttüğüm yıllarda bu böyle olmuştur. Burak Han, cep telefonu ile iletişime geçmezdi. Çünkü rutin görüşmelerde nerede buluşulacağı belirtilirdi. Burak Han ile yanımda Abdülkadir ile Ankara'da 3-4 kez yüz yüze görüştük. Bu görüşmeler örgüte bağlı esnafların evlerinde olurdu. Çay ikramından sonra eğer imkan varsa Fetullah Gülen'in videolarını izler, kitaplarını okurduk. Odaya hiçbir şekilde cep telefonu alınmazdı. Bu örgütün koymuş olduğu mutlak yasalardan biridir."
İRTİBAT ANKESÖRLÜ TELEFONDAN
Görüşme zamanlarında bir değişiklik olacağı zaman İlgün'ün Abdülkadir'i Ankara'da ankesör diye tabir edilen büfe veya bakkal telefonlarından aradığını bildiren B.D, görüşme zamanlarında yapılan değişikliği ve görüşülen konunun içeriğini Abdülkadir'in kendisine sürekli aktardığını ve bu bilgiler doğrultusunda İlgün'ü denetlediğini belirtti.
Askeri öğrencilerle onlardan sorumlu örgüt mensuplarının genelde iletişimi ankesörlü telefonlar üzerinden sağladıklarını ancak önemli durumlarda cep telefonu üzerinden de görüştüklerini aktaran B.D, şunları anlattı:
"Burak Han ve Abdülkadir, akıllı telefon kullanmazlardı. Tuşlu telefon kullanırlardı. Telefon rehberlerine birbirlerinin numaralarını kaydetmemeye özen gösterirlerdi. Akıllarında tutarlardı. Ancak telefona kaydetme durumu olduğunda numarasının son iki hanesini ya terse çevirir, örneğin sonu 69 ile biten numarayı 96 diye kaydeder ya da son iki haneye bir sayısal değer eklerdi. Mesela sonu 70 ile biten numarayı 71 diye kaydederdi."
Tanık B.D, sorumlu olduğu askeri öğrencilerden, okulda örgütün çıkarlarına aykırı gördüğü öğrencileri ve bunların faaliyetlerinin neler olduğunun öğrenilmesini istediğini, aldığı bu bilgileri de üstlerine bildirdiğini kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.