Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 26 Eylül 2017 Salı günü raporu.

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KAPATILAN ÖZEL OKUL VE DERSHANELERE FETÖ SORUŞTURMASI

Habertürk TV'de yer alan bilgiye göre, kapatılan özel okul ve dershanelere yönelik yapılan FETÖ operasyonunda 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 17'si gözaltına alındı.

HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI'NDA GÖREVLİ 4 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı olduğu öğrenilen Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında görevli 5 polisten 4'ü, gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığında görevli 5 polis memurundan, A.K, A.H, H.A. ve H.Y. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin bazılarının örgütün gizli haberleşme programı " ByLock" kullancısı olduğu, olayla ilgili bir şüphelinin de aranmasına devam edildiği öğrenildi. (AA)

MALATYA'DA ARANAN 1'İ ASKER 2 KİŞİ YAKALANDI

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında aranan biri asker 2 kişi yakalandı.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 19-26 Eylü tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamalarında 15 bin 318 kişinin genel bilgi tarama sorgusu yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.

Yapılan uygulamalar sırasında, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan bir kişi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca aynı suçtan hakkında soruşturma yürütülen bir askeri personel de gözaltına alındı. (AA)

ISPARTA'DA 4 AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

Isparta'da FETÖ-PDY terör örgütünün avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Isparta Barosuna kayıtlı 4 avukat gözaltına alındı.

Isparta'da FETÖ-PDY terör örgütünün avukat yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Isparta Barosuna kayıtlı C.K, L.E, İ.A.S ve H.E.S isimli avukatlar gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (İHA)

SİVAS'TA 31 ASKER VE 1 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Sivas merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 29'u muvazzaf 31 asker ile 1 polis gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda, 37 subay ve astsubay ile 1 polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İzmir'de görev yapan 1 albay ile 30 asker ve 1 polis gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 6 zanlı aranıyor.

Gözaltına alınan askerlerden 29'unun muvazzaf olduğu, birinin istifa ettiği, birinin de kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edildiği öğrenildi. (AA)

KONYA'DA 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla, farklı özel şirketlerin yöneticileri oldukları öğrenilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü

Adreslerinde bulunamayan 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (AA)

ÇANAKKALE'DE 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Çanakkale merkezli 3 ilde, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 5'i dün adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklanırken 1 kişi ise denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz hafta Çanakkale, İzmir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon yapmıştı. Çanakkale'nin Bayramiç, Biga, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Lapseki, Yenice ilçelerinde yapılan operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınmıştı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olan şahıslardan sorgulaması tamamlanan 5 kişi dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 1 kişi ise denetimli kararıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, dün Emniyet Müdürlüğünde işlemleri süren 20 şüpheliden 1'i işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik kararı serbest bırakıldı. 19 kişinin ise Emniyet Müdürlüğünde işlemleri sürüyor. (İHA)

EDİRNE'DE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan aralarında esnafın da bulunduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden C.G, M.E ve Y.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

AKSARAY MERKEZLİ OPERASYONDA 17 SAĞLIK ÇALIŞANI GÖZALTINA ALINDI

Aksaray merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ/PDYnin sağlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Aksaray ve Hatayda daha önce meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor, hemşire ve sağlık teknikerlerinin bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (AA)