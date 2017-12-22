Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen askeri darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ mensubu kişi ve kurumlara yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Öte yandan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan kişilere yönelik operayonlar da devam ediyor. İşte FETÖ operasyonlarında 22 Aralık 2017 Cuma günlüğü.
Haberler anlık olarak güncellenmektedir...
ANKARA'DA KHK İLE KAPATILAN FETÖ OKULLARINDA GÖREV YAPAN 44 ÖĞRETMEN HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edildiği belirtilen 44 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA SUBAY HAKKINDA GÖZALTI KARARI
FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 9 ilde, 12'si görevde subay hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen kişilerden üçü emekli, biri açıkta, diğerleri halen görevde bulunuyor. Gözaltı kararı verilen isimlerin 7'si albay, 9'u yarbay rütbesinde bulunuyor.
BURSA'DA 5 GÖZALTI
Bursa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla aralarında işçi, öğrenci ve emeklilerin de bulunduğu 3'ü kadın 5 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin tamamının "ByLock" programını kullandığı belirlendi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)
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