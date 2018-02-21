Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Haziran 2017’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı eski bürokratı Mehmet Topdemir hakkında FETÖ yöneticisi olduğu gerekçesiyle 22.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Topdemir’in, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı oteli basan MAK timinin komutanı eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile cuntacıların yayınladığı sözde atama listesinde İstanbul Valisi olarak görünen eski Tümgeneral Fethi Alpay’ın FETÖ içindeki ‘mahrem abisi’ olduğu belirtilen iddianamede hem Topdemir hem de Sönmezateş’in başkaları adına kayıtlı “patates” olarak kullanılan cep telefonu hatları kullandıkları ve ikili arasında toplam 192 görüşme olduğu kaydedildi. Sönmezateş, yargılandığı davalarda “Darbeciyim ama FETÖ’cü değilim” demişti.

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