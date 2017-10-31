İSTANBUL Yeşilköy’deki Hava Harp Okulu Komutanlığı’nda, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce yapılan darbe toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın Atatürk Havalimanı’nda derdest edilmesi için plan yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 687 sayfalık iddianameye göre, “Okulun Kurmay Başkanı Albay Barbaros Akça, darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı Hava Kontrol Kulesi’ni ele geçirip, uçakları inince de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ı derdest etmek suretiyle gözaltına almakla” görevlendirildi.
SÖNMEZATEŞ DE TOPLANTIYA KATILDI
Marmaris baskını davasında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Gökhan Şahin Sönmezateş’in de darbe toplantılarına katıldığı iddianamede yer aldı. İddianamede Sönmezateş’in “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın derdest edilmesi” emrini bu toplantıda aldığı kaydedildi. Gazete Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre Sönmezateş, Marmaris baskınıyla yargılandığı için dava açılan sanıklar arasında yer almadı. İddianameye göre, darbe toplantısında, Atatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın gözaltına alınması ile İstanbul Valiliği işgali planlarına son şekli verildi. Darbeciler, Hava Harp Okulu’ndan yola çıkıp valiliği işgale giderken 01.00’de Zeytinburnu’nda polisler tarafından gözaltına alındı.
Gökhan Şahin Sönmezateş
OKUL KOMUTANI ‘VALİ’ OLACAKTI
İddianamede, darbecilerin el konulan silah ve mühimmatının listesi de yer aldı. Ayrıca, Hava Harp Okulu Komutanı eski Tümgeneral Fethi Alpay’ın, ‘sıkıyönetim atama listesi’nde ‘İstanbul Valisi’, Hava Harp Okulu Dekanı Albay Ahmet Gümüş’ün İş Bankası Genel Müdürü, Öğrenci Alay Komutanı Albay Hüseyin Ergezen’in ise İstanbul TRT Müdürü olarak atamasının yapıldığı belirtildi. İddianamede 7’si albay, 34’ü tutuklu 44 şüpheli hakkında, anayasal düzeni değiştirmeye, TBMM ve Türkiye Cumhuriyet Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Fethi Alpay
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