FETÖ’nün ‘Deniz Kuvvetleri İmamı’ yakalandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada 21’i asker, 3’ü örgüt abisi 24 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler arasında yer alan Ankara Anafartalar Koleji Müdür Yardımcısı ‘Asım’ kod adlı Aygün Sarsmazelsoy’un Harp Okulu’nda öğrenim gördüğü, daha sonra oradan ayrılıp öğretmenliğe geçtiği belirlendi.



ABD’DEN ATILAN MESAJ

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Bakırköy’de kaldığı adres tespit edilen Sarsmazelsoy operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, Mustafa Şişman ismine düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Telefonunda ABD’den atılan bir WhatsApp mesajı ise dikkat çekti. Mesajda, Sarsmazelsoy’un Beylikdüzü metro durağında birileri ile buluşması gerektiği yazılıydı. Şüpheli polisin sorularına yanıt vermeyince duraktaki görüntüler incelendi. Sarsmazelsoy’un iki kadınla metro durağında buluştuğu, ellerindeki poşeti değiştirdikten sonra taksi ile ayrıldıkları belirlendi. Şüpheli, kadınlardan birinin eşi, diğerininse firari durumdaki binbaşının eşi Figen K. olduğunu itiraf etti. Bunun üzerine iki kadın da gözaltına alındı. Yapılan araştırmada Sarsmazelsoy’un, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki FETÖ mensuplarından sorumlu üst düzey imam konumunda olduğu, terör örgütü adına firari durumdaki askerlerle örgüt arasında irtibatı sağlamaya devam ettiği, firari askerlerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşıladığı belirlendi. Sarsmazelsoy, sahte kimliğini ise firari bir FETÖ’cü yarbayın verdiğini itiraf etti.

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Aygün Sarsmazelsoy