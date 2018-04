Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen Fİ’nin yeni bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Can Manay, en büyük sırrını açıklamak için kendi programına çıkarken Eti, “Duru seni fark edene kadar yarattığımız her şey dağılacak!” sözleriyle tedirginliğini dile getiriyor. Özge’nin Can Manay’ı takip ettiği tanıtımda Duru, Deniz’e gözyaşları içinde gideceğini söylüyor.

Fİ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 6. bölümünde Deniz ve Duru’nun evlilik kararı ile Can, daha büyük oynaması gerektiğinin farkına varır. Duru ve Deniz’i hayalleriyle vuracaktır. Amacına giden yolda planlarını hayata geçirirken, Özge de Can hakkında daha fazla bilgi almaya çalışır.

Yapımını Ay Yapım’ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok-satan Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinden uyarlayarak Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in senaryolaştırdığı dizide Seranay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

"Fİ", 6. bölümü Cuma akşamı saat 22.30'da Show TV’de!