basketbolla ilgili konuları da ele alan kurul, THY EuroLeague'in takvimi dolayısıyla milli takım programında yaşanan sıkıntıyı da görüştü. FIBA, birçok oyuncuyu kulüpleri ile milli takımlar arasında seçim yapmak zorunda bırakmakta olduğunu belirterek, oyuncuların milli takımlara gidebilmesi konusundaki bütün engelleri kaldırılmadan başka bir anlaşma üzerinde EuroLeague ile görüşme yapılmayacağını belirtti.
Toplantıda alınan kararlardan sonra FIBA tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Çin'de düzenlenecek FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019 yolculuğu, 72 milli takımın toplamda 76 eleme maçı oynamasıyla Kasım 2017'de resmen başladı. Yönetim Kurulu, sporda benzersiz bir şekilde merkezi olarak yönetilen en büyük uluslararası turnuva olmayı başaran FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin başarılı başlangıcından son derece memnundur. Bu başarı; Ulusal Federasyonlar, FIBA Bölge Ofisleri ile FIBA arasındaki büyük iş birliği sayesinde gerçekleşmiştir. Müsabakaları salondan izleyen kişi sayısı 300 bini aşmış ve spor salonlarının çoğu yüzde 80 doluluk kapasitesini geçmiştir. Ayrıca dijital kanallar üzerinden de 312 milyon kişi müsabakaları takip etmiştir.
Kurul, Euroleague Ticari Varlıkları'nın (ECA) Avrupa Komisyonu'na hiçbir oyuncuyu milli takım maçlarına katılmaktan engellemeyeceğine veya kısıtlamayacağına dair resmi olarak açıklama yapmış olmasına rağmen, EuroLeague takvimi dolayısıyla birçok oyuncuyu kulüpleri ile milli takımlar arasında seçim yapmak zorunda bırakmakta olduğunun farkındadır. Bu durum Avrupa'daki Ulusal Federasyonlar tarafından da kınanmaktadır.
Bazı kulüplerin sporcularına Kasım ayında milli takımına gitmemesi konusunda baskı yaptığını öğrenen FIBA Yönetim Kurulu, ECA ve 16 EuroLeague takımı oyuncuların milli takımlara gidebilmesi konusundaki bütün engelleri kaldırmadan, daha geniş bir anlaşma üzerinde EuroLeague ile görüşme yapmayacaktır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.