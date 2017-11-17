FIFA Futbol Zirvesi İstanbul'da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in de katılacağı FIFA Futbol Zirvesi, Shangri-La Bosphorus Otel'de gerçekleşecek.

FIFA reformlarının temel girişimlerinden biri olarak 2016'da başlatılan, stratejik konuları görüşmek, tartışma platformu oluşturmak, münazara ve bilgi alışverişi için FIFA'ya üye ülkelerin bir araya geleceği zirvenin ardından FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, 23 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.

FIFA Futbol Zirvesi