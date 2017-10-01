Filede derbi Fenerbahçe'nin

Sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak başlayan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nde elde ettiği Beşiktaş galibiyetinin ardından Galatasaray HDI Sigorta'yı da deplasmanda mağlup ederek ikinci derbi maçında da galibiyetle ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.



Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Ev sahibi ekibin farkı 3'e yükseltmesi üzerine Veljko Basic'ten mola geldi: 5-2. Setin ilerleyen bölümünde farkı 1 sayıya indiren Kanarya, hücumda etkili performansı sergileyemeyince skor 13-10'dayken Veljko Basic ikinci molasını aldı.

Mücadelenin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, yakaladığı 6 sayılık seriyle 20-24 öne geçti. Rakibin farkı eritme çabalarına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip seti 22-25 kazandı. İkinci seti de 25-20 alan Fenerbahçe, final setini de 25-23 kazanarak salondan 3-0 galip ayrıldı.