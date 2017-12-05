Filipinler'de Duterte komünist isyancıları terörist ilan etti

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, Duterte'nin ülkenin kuzeyinde on yıllardır silahlı mücadeleyi sürdüren komünist örgütü "terörist" ilan eden deklarasyonu imzaladığını duyurdu.

Roque, bunun örgütün resmi olarak yasaklanması için gereken yasal sürecin ilk aşaması olduğunu kaydetti.

Mahkeme tarafından onaylanırsa, Ebu Seyyaf'ın ardından NPA hakkında, nadir başvurulan terörle mücadele yasası hükümleri uyarınca kovuşturma yapılabilecek.

Siyasi gözlemciler Duterte'nin kararının örgütün hükümetle yürüttüğü barış görüşmelerini olumsuz etkileyeceği değelendirmesini yapıyor.

Filipinler hükümeti, geçen hafta CPP, NPA ve Ulusal Demokratik Cephe (NDF) ile yürütülen barış görüşmelerini iptal etmişti.

Filipinler'de komünist gerillaların silahlı eylemleri 1969 yılından bu yana sürerken 2016 yılında Duterte'nin devlet başkanlığına seçilmesiyle taraflar barış için müzakere masasına oturmuştu.

Norveç'in girişimiyle Oslo'da yapılan görüşmeler, hükümetin siyasi mahkumları serbest bırakmaması, NPA bölgelerinde komünist gerillaların, operasyonlar düzenleyen hükümet güçlerini hedef alan saldırılarının sürmesi üzerine barış görüşmeleri bu yıl çıkmaza girmişti.

Geçtiğimiz günlerde Filipinler'de hükümete karşı savaşan komünist isyancılar tarafından Cagayan ve Camarines Norte bölgelerinde düzenlenen iki silahlı saldırıda biri belediye meclis üyesi, diğeri polis iki kişi hayatını kaybetmiş, altı polis de yaralanmıştı.

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