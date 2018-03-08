Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail'in Filistinli işçilere ırkçı apartheid rejiminin bir benzeri olarak "kölelik sistemi" uyguladığını belirtti.

AA'nın haberine göre, Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, FKÖ Genel Sekreteri Ureykat ile Uluslararası Çalışma Örgütünün Bölge Müdürü Frank Hageman, Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşmede Ureykat, İsrail'in işgal politikasının yol açtığı zor şartlar altında Filistinli işçilerin yaşadığı büyük sıkıntılara dikkati çekti.

Filistinlilerin tüm ekonomik sorunlarının sona ermesinin, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin egemenliğini somutlaştıracak adil ve kapsamlı bir siyasi çözümde saklı olduğunu ifade eden Ureykat, "İsrail, Filistinli işçilere kölelik sistemi uyguluyor. Bu da ırkçı apartheid rejimleriyle örtüşüyor." dedi.

İsrail'de çalışıp iş yerlerine ulaşmak için kontrol noktalarından geçmek zorunda olan 100 bin Filistinli işçi bulunuyor. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da kurduğu sabit ve mobil kontrol noktaları ile Filistinlileri denetliyor ve aşağılayıcı uygulamalara tabi tutuyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER