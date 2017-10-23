Mısır'ın güneyindeki Asvan kentinde bulunan Ebu Simbel Tapınağı'ndaki Firavun II. Ramses heykeline güneş vurdu. 3 bin 500 yerli ve yabancı turistin izlediği olay, sadece II. Ramses’in "doğum günü" kabul edilen 22 Ekim ile "taç giyme günü" olduğu belirtilen 22 Şubat’ta gerçekleşiyor ve yaklaşık 20 dakika sürüyor. Antik Mısır’da, II. Ramses heykelinin yüzüne 22 Ekim’de güneş ışınlarının vurması tarım mevsiminin, 22 Şubat’ta vurması ise hasat mevsiminin başlangıcına işaret ediyor. Asvan kentinde dağın içi oyularak 20 yılda yapımı tamamlanan Ebu Simbel Tapınağı’nın kapısında, 4 dev Ramses heykeli bulunuyor.