Florida'da Irma Kasırgası'nda 6 kişi hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre; Florida Valisi Rick Scott', "Yaşanan felakette Florida'da 4, Georgia'da 1, Güney Carolina 1 olmak üzere toplam 6 kişi, Karayip adalarında ise en az 38 kişi hayatını kaybetti" dedi. Scott, Florida eyaletinde 7.3 milyon ev ve iş yerlerine elektrik verilemediğini ve Miami'yi Key West'e bağlayan otoyolun onarım çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Scott, "Şu anda etkilenen bölgelerde kurtarma ekiplerimiz gece gündüz görevlerinin başında. Kasırga Florida'yı beklenenin üzerinde tahrip etti. Birlikte bu afetten kurtulacağız" dedi. Ayrıca Scott, Key West açıklarında bölgede mahsur kalan 10 bin kişiye yardım amaçlı gönderilen uçak gemisi Abraham Lincoln ile irtibatın kesildiğini, ancak korkulan bir durumun yaşanmadığını kaydetti.

Irma Kasırgası'nın Tampa kenti üzerinden Georgia, Kuzey ve Güney Karolina, Virginya eyaletlerinde etkili olduktan sonra hızını keserek ABD'yi terk etmesi bekleniyor.

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IRMA KASIRGASI