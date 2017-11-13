Flydubai 175 uçaklık yeni sipariş hazırlığında

Dubai Air Show, dün Emirates'den gelen dev bir sipariş haberi ile başladı. Emirates, boeing'e 40 uçaklık bir sipariş geçerken, bunun toplam tutarının 15.1 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket ayrıca benzer tutarda bir sipariş için Airbus ile de masada bulunuyor.

Emirates'in ardından yeni bir sipariş hamlesi de Flydubai'den geliyor. Şirketin CEO'su Ghaith al-Ghaith, yeni bir sipariş hamlesi üzerinde çalıştıklarını teyit etti.

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Buna göre Flydubai, 175 uçağa kadar yeni bir sipariş için hem Boeing hem de Airbus ile pazarlık halinde bulunuyor.

Emirates'e göre daha düşük fiyatlı yolculuk imkanı sağlayan Flydubai, Dubai emirliğine ait. Geçtiğimiz aylarda da 75 adet Boeing 737 MAX siparişi veren şirketin tüm filosu Boeing uçaklarından oluşuyor.

175 uçaklık yeni siparişlerin 2023 yılına kadar filoya katılması bekleniyor.