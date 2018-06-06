HT Egeli'de yer alan habere göre, Folkart Akademi Yıl Sonu Gösterisi ve Mezuniyet Töreni Kültürpark Fuar Alanı Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi.

Folkart Akademi bünyesinde bale, çağdaş dans, polifonik koro, halk oyunları ve salon dansları eğitimi alan öğrenciler, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Folkart bünyesinde geçtiğimiz yıl tiyatro atölyesi ile eğitim hayatına adım atan Folkart Akademi’de bu yıl yeni alanlarda da eğitimler verildi.

SANCAK TEBRİK ETTİ

Tiyatro Atölyesi’nin yanı sıra Sosyal Latin Dansları Atölyesi, Halk Oyunları Atölyesi ve Bale Eğitimi Atölyesi’nde eğitimler düzenlendi. Salsa, Bachata, Zeybek, Bale, Modern Bale eğitimlerinden farklı olarak, Polifonik Koro da kuruldu. Tiyatro eğitimi alan 300 öğrenci haricinde diğer dallarda eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Folkart Academy Yıl Sonu Gösterisi ve Mezuniyet Töreni’nde hünerlerini sergiledi. 300 öğrencinin sergilediği performans izleyicilerden tam not aldı. Gecede bir konuşma yapan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, kültür ve sanata olan desteklerinin devam edeceğini belirtti. Folkart Akademi’de eğitim alan öğrencileri tebrik eden Sancak, gösteriyi izlemeye gelen öğrenci aileleri ve davetlilere teşekkür etti.

SERTİFİKA ALDILAR

Gösteriler Murat Kodallı yönetimindeki orkestranın müzik şovu ile başladı. Klasik bale eğitimi alan çocuklar Uyuyan Güzel ve Kuğu Gölü eserlerini sahneledi. İspanyol Dansı ve Çingene Dansı da izleyenlerden tam not aldı. Salon danslarında ise Bacahata ve Salsa gösterisi izleyenleri coşturdu. Folklor alanında ise Harmandalı Zeybeği izleyenlerden yoğun alkış aldı. Folkart Academy bünyesinde eğitim alan 100 kişilik Polifonik Koro ise birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Polifonik koroya çağdaş dans eğitimi alan öğrenciler, dans gösterileri ile eşlik etti. Öğrenciler gecede sertifikalarını da aldı.

"Gösterilerin sonunda Folkart Akademi öğrencileri sahnede Lüküs Hayat isimli şarkıyı söyledi."