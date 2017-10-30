Ford Otosan kârını ikiye katladı

Şirketin KAP'a gönderdiği bilançosuna göre satış gelirleri yüzde 42.9 artarak 5.5 milyar lira oldu.

Ford Otosan'ın 9 aylık net kârı yüzde 53.6 artışla 979.9 milyon lira olurken, satış gelirleri de yüzde 35.6 artışla 17.1

milyar liraya yükseldi.

Ford Otosan net kâr

Ford Otosan bilanço