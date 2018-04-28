Fotoğraf sanatçısı Osman Ürper, 20 yıldır dans alanında uzmanlaşan bir isim. Farklı platformlarda dans fotoğrafçılığına ilişkin seminerler veren, atölyeler düzenleyen ve sergiler açan Ürper, bu çalışmalarını kalıcı hale dönüştürme kaygısıyla “Fotoğraflarla Dans” adını verdiği kitabını çıkardı. Kitabın ilk bölümünde dans fotoğrafçılığının teori ve tekniğine ilişkin bilgiler yer alırken ikinci bölümünü ise 1994’ten beri sahnede, stüdyoda ve sualtında çektiği dans fotoğrafları süslüyor. Kitabın bir amacı dans fotoğrafçılığına ilgi duyanlara teorik ve teknik bilgiler vermek, diğeri ise Türkiye’nin sanat ortamında son 20 yıldır dans sanatına katkıda bulunan sanatçıları ve performanslarını belgeleyip kayıt altına almak. Dansın doğası gereği anlık ve uçucu olduğunu söyleyen Ürper, “Dans, sahnede gerçekleşir ve sona erer. Ondan aldığımız haz bir süre sonra belleğimizden kaybolabilir. Ancak fotoğraf aracılığıyla bu hazzı sonsuza kadar sürdürebiliriz” diyor. Kitapta yer alan fotoğraflar, 1994-2017 yıllarını kapsıyor. Bugüne kadar yüzlerce kez bale ve dans temsili izleyen Ürper’e kendisinde en çok yer eden eserleri sorduğumda ise mesleki deformasyondan bahsediyor: “Ben artık çıplak gözle normal bir seyirci gibi eser izleyemiyorum. Bir tür mesleki deformasyon diyebiliriz. Koreografiye, hareketlere ve ışığa hep fotoğraf gözüyle bakıyorum.” Seyircili temsillerde fotoğraf çekilemediğinden, fotoğraf çekemediği zaman ise güzel bir fotoğrafı kaçırdığı hissine kapılıp üzülüyor. HT Cumartesi'den Ekin türkantos'un haberi...

24 yıl önce bir politikacının sanata ilişkin küçümseyen sözleri üzerine arkadaşlarıyla birlikte sanatın güzelliklerinin, insanlara ve topluma kazandırdıklarının öneminin altını çizmek adına bir sergi yapmaya karar veren Ürper, sanatı sanatla anlatma düşüncesiyle ilk kez dans fotoğrafı çekmiş. Böylece dans sanatıyla yakından ilgilenmeye başlamış. İlk fotoğraf çekmeye başladığı eser de ‘Korsan’ balesi. Defalarca izleme olanağı bulduğu Beyhan Murphy’nin ‘Seyahatname’nin ise onda yeri başka...

İyi dans fotoğrafı çekmenin püf noktasına gelince... En büyük zorluğu çok fazla pratik yapma olanağının bulunmaması ve prömiyer öncesinde yapılan kostümlü provaları takip etmek için gerekli izinleri almak. Ama onun da ötesinde sahnede hızla hareket eden dansçıları ve sürekli değişen ışığı takip ederek netleme ve pozlama yapmak, pratik ve hızlı kararlar almayı gerektiriyor. Ürper “Sahnede akıp giden hikâye ve hareketler arasından doğru zamanda deklanşöre basıp anı dondurmak, etkili kompozisyonlar oluşturup teknik açıdan doğru ve etkileyici fotoğraflar çekebilmek oldukça zor” diyor. Çekim esnasında dans tekniğine ilişkin birtakım nüansları kaçırdığınız takdirde çektiğiniz kareler, fotoğraf tekniği açısından doğru olsa da dans tekniği açısından olumsuzluklar barındırabilir. Bu nedenle Ürper, dansçı ya da koreograflardan görüş almakta fayda olduğunu söylüyor.

“Eğer tüm bunları aynı anda başarabilirseniz güzel bir fotoğraf çekmenin verdiği haz tarif edilemez bir duygu yaratır” diye de ekliyor.

BEDENİN IŞIKLA ALDIĞI FORM HEYECAN VERİCİ

Peki özellikle dans fotoğrafına ilgi duyanlara verilecek tavsiyelere gelince... Dansın insanlık tarihinin en eski iletişim biçimlerinden biri olduğunu anlatan Ürper, insan bedeninin hareketleriyle oluşturduğu bu evrensel dilin fotoğraf için önemli bir anlatım formu olduğunu söylüyor. Ona göre, insan bedeninin hareket, ışık ve renkle aldığı her yeni form heyecan verici fotoğraflara dönüşebilir. Daha fazla fotoğrafçının dansla ilgilenmesi ise yaratıcılıklarını geliştirmede önemli bir ayrıntı. Öncelikle iyi bir dans izleyicisi olmalarını, hareket olgusuyla yakından ilgilenmelerini ve dansçılarla güven verici, yakın bir iletişim kurmalarını tavsiye ediyor.