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Kültür-Sanat

Frank Vincent kalp ameliyatında hayatını kaybetti

Aktör Frank Vincent, kalp ameliyatı sırasında yaşama veda etti

15 Eylül 2017 Cuma, 12:55:28

ABD’li aktör Frank Vincent önceki gün kalp ameliyatı sırasında hayatını kaybetti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, 78 yaşındaki ünlü aktörün New Jersey’de gerçekleşen açık kalp ameliyatı sırasında yaşadığı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

“Goodfellas” (Sıkı Dostlar), “Raging Bull” (Kızgın Boğa), “Casino” gibi filmlerde rol alan efsane aktör, en son “The Sopranos” isimli dizide bir mafya babasını canlandırmıştı.

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