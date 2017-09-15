ABD’li aktör Frank Vincent önceki gün kalp ameliyatı sırasında hayatını kaybetti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, 78 yaşındaki ünlü aktörün New Jersey’de gerçekleşen açık kalp ameliyatı sırasında yaşadığı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

“Goodfellas” (Sıkı Dostlar), “Raging Bull” (Kızgın Boğa), “Casino” gibi filmlerde rol alan efsane aktör, en son “The Sopranos” isimli dizide bir mafya babasını canlandırmıştı.