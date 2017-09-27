DEAŞ propagandası yaptığı gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırıldı

Ulusal Mecliste 22 üyeden oluşan Başkanlık Divanı, Twitter hesabında DEAŞ'ın katlettiği kurbanların fotoğraflarını yayınlayan Colard'ın yargılanması amacıyla dokunulmazlığının kaldırıldığını açıkladı. 21 üyenin onay verdiği kararda Boyun Eğmeyen Fransa (FI) Milletvekili Clementine Autain'in karşı yönde görüş bildirdiği belirtildi.

Gard bölgesi milletvekili Collard, dokunulmazlığının kaldırıldığını basından öğrendiğini kaydederek kararı gülünç olarak değerlendirdi.

— Gilbert Collard (@GilbertCollard) September 27, 2017

Şubat ayında Collard'ın dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapılmış ancak başvuru, "suçun yeteri kadar belirgin olmadığı" gerekçesiyle reddedilmişti. Hakkında terör örgütü propagandasından soruşturma açılan Collard, Ulusal Meclisin bu kararıyla yargılanabilecek.

Fransız Meclisi, mart ayında da FN lideri Marine Le Pen'in dokunulmazlığının aynı gerekçeyle kaldırılmasına karar vermişti.

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