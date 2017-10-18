Fransa'da Sosyalist Parti batmak üzere: Parti binası satışa çıktı!

Ekonomi gazetesi Les Echos'da yayınlanan ilanda, Paris'in Solferino sokağında bulunan 3 bin 389 metrekare genişliğindeki tarihi binanın satılık olduğu belirtildi.

Salı akşamı toplanan parti yönetimi, uzun süredir tartışılan satış ile ilgili nihai kararı almış, aynı zamanda partinin yüze yakın çalışanından 60'ının işine son verileceğini duyurmuştu.

İlanda, 6 Kasım'a kadar geçerli başvuruların titizlikle değerlendirileceği ve müşteri olabilmek için en az 5 milyon avro garanti gösterilmesi gerektiği bildirildi.

Sosyalist Partinin sembol isimlerinden eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand döneminde, 1981'de satın alınan ve Fransız solu açısından sembolik değere sahip genel merkez binasının, 50-60 milyon avroya satılabileceği kaydediliyor.

Seçim hezimetleri öncesi devlet yardımlarıyla yıllık 28 milyon avro olan parti bütçesinin, 8 milyon avroya düştüğüne dikkati çeken partinin mali işler sorumlusu Jean-François Debat, bunun da 5 yıllık dönemde 100 milyon avro civarında bir kayıp anlamına geldiğini aktarmıştı.

Parti yönetimi, daha önce satış iddialarını yalanlamış, "yeni bir sayfa açmak amacıyla parti genel merkezinin taşıma" fikrini ortaya atmıştı.

Partinin tarihi genel merkez binası, temmuz ayında bir televizyon dizisi çekimleri için kiraya verilmiş ve bu ülkede büyük tartışma yaratmıştı.

Son 50 yıldır Fransa siyasetine yön veren Sosyalist Parti, bu yıl yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde tarihi hezimet yaşayarak yüzde 10'un altında oy almıştı.