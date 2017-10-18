Fransa'da Sosyalist Parti batmak üzere: Parti binası satışa çıktı!

Ekonomi gazetesi Les Echos'da yayınlanan ilanda, Paris'in Solferino sokağında bulunan 3 bin 389 metrekare genişliğindeki tarihi binanın satılık olduğu belirtildi.
Salı akşamı toplanan parti yönetimi, uzun süredir tartışılan satış ile ilgili nihai kararı almış, aynı zamanda partinin yüze yakın çalışanından 60'ının işine son verileceğini duyurmuştu.
İlanda, 6 Kasım'a kadar geçerli başvuruların titizlikle değerlendirileceği ve müşteri olabilmek için en az 5 milyon avro garanti gösterilmesi gerektiği bildirildi.
Sosyalist Partinin sembol isimlerinden eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand döneminde, 1981'de satın alınan ve Fransız solu açısından sembolik değere sahip genel merkez binasının, 50-60 milyon avroya satılabileceği kaydediliyor.
Seçim hezimetleri öncesi devlet yardımlarıyla yıllık 28 milyon avro olan parti bütçesinin, 8 milyon avroya düştüğüne dikkati çeken partinin mali işler sorumlusu Jean-François Debat, bunun da 5 yıllık dönemde 100 milyon avro civarında bir kayıp anlamına geldiğini aktarmıştı.
Parti yönetimi, daha önce satış iddialarını yalanlamış, "yeni bir sayfa açmak amacıyla parti genel merkezinin taşıma" fikrini ortaya atmıştı.
Partinin tarihi genel merkez binası, temmuz ayında bir televizyon dizisi çekimleri için kiraya verilmiş ve bu ülkede büyük tartışma yaratmıştı.
Son 50 yıldır Fransa siyasetine yön veren Sosyalist Parti, bu yıl yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde tarihi hezimet yaşayarak yüzde 10'un altında oy almıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.