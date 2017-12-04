Fransa'da temizlik işçileri grevde: Sokaklar çöp doldu

Ülkenin en büyük sendikalarından CGT'nin şehir çöpleri, su ve kanalizasyonlarından sorumlu bölümünün aldığı grev kararı bu sabah uygulamaya konuldu.

Sendikadan yapılan açıklamada, çalışanların maaşlarında artış ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla Paris Belediyesine bağlı 20 bölgenin doğrudan belediye tarafından idare edilen 10'unda, sabah saatlerinden itibaren çöp toplama işleminin durdurulduğu kaydedildi.

BFMTV kanalı, şehirdeki 6 çöp aracı ve toplama malzemelerinin bulunduğu araç parklarından dördünün girişinin grevciler tarafından kapatıldığı bildirdi.

Haberde, şehrin 10 ayrı bölgesinde çöp toplamaya çıkan araçların yarısının çıkışının engellendiği belirtildi.

Bu arada Ivry-sur-Seine ve Romainville banliyölerinde bulunan çöp işleme fabrikalarının çalışmasının da grevciler tarafından engellendiği açıklandı.