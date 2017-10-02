Fransa'da yangın: 4'ü Türk 5 kişi hayatını kaybetti

Fransa'nın Mulhouse şehrinin Bourtzwiller bölgesinde bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Olayda 4'ü Türk 5 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin 4'ü çocuk olarak açıklanırken, 3'ü ağır 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Mulhouse Belediye Başkanı Jean Rottner, "Olayda bütün şehir olarak sarsıldık. Kimlikleri belirleme çalışmaları sonucunda hayatını kaybedenlerin 4'ünün çocuk olduğunu tespit ettik." şeklinde açıklama yaptı.

İtfaiye teşkilatı yangının, dört katlı HLM (düşük kiralık konut) binasının bodrum katında başladığını açıkladı.

Yaralıların, şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Mulhouse'da 2014'te çıkan yangında da aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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Fransa yangın

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