Fransa'da, Müslüman toplumuna saldırılar düzenleme hazırlığındaki bir aşırı sağcı örgüt, yapılan operasyonla çökertildi. Paris polisinin açıklamasına göre, biri kadın 10 şüpheliyi aylardır takip eden polis saldırı ihbarının ardından harekete geçti. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda el bombası, 36 uzun ve kısa namlulu silah ile binlerce mermi bulundu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre yaşları 32 ile 69 arasındaki şüpheliler, “Terör komplosu” hazırlamak suçlamasıyla yargılanacak. Grubun hangi kent veya kentlerde örgütlendiği ve nerelerde saldırı düzenleyeceği ise saklı tutuldu. Fransa’da 2017’de Müslümanlara karşı 72 şiddet içeren saldırı gerçekleştirilmişti. Bu sayı 2016 yılında 65’ti. Ülkede ayrıca yüzlerce Müslüman sözlü saldırıya uğruyor, ibadethanelerine zarar veriliyor.