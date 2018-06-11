Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halindeki kamyonun freni patlaması sonucu şans eseri ölen olmazken, kamyon sürücüsü hafif yaralandı.

İHA'nın haberine göre Hasan Akkuş yönetimindeki kamyon Milas'ta Gümüşkesen Mahallesi’nden şehir merkezine doğru seyir halinde iken kamyonunun freni patladı. Freni patlayan kamyon yol güzergahı üzerindeki araçlardan seyir halinde olan kamyonete ve 4 araca çarptı. Çarpma sonrası araçlarda büyük hasar oluştu. Araçlara çarparak duramayan kamyon bu defa sokak üzerinde iki işyerine de girerek büyük hasara neden oldu. Olay sonrası ortalık savaş alanına dönerken, kaza sonrası Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat kaza mahalline gelerek esnaflardan ve araç sahiplerinden bilgi aldı.

Kaza sonrası trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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