Sanat takviminde mayıs dediniz mi New York gelir akıllara... Haziran, Art Basel... Yazın sanat dünyası inzivaya çekilir, taa ki ekimde Frieze Sanat Fuarı’na kadar. Bizler için ise sanat mevsimi eylülde Contemporary Istanbul ile başlar..

Bu ay sanat dünyası New York’ta... New York’un sanat hayatını hareketlendirmek üzere tasarlanan ve martta 1 hafta boyunca sanatseverlerden büyük ilgi toplayan fuarlar haftası Armory Week’ten sonra Frieze, en önemli hafta... 3-6 Mayıs’ta gerçekleşecek sanat fuarı tüm dünyadan 190 çağdaş sanat galerisini New York’taki Randall Adası’nda bir araya getirecek. Frieze ile eş zamanlı gerçekleşecek bir diğer fuar: TEFAF New York. Görkemli Park Avenue Armory’de düzenlenen modern-çağdaş sanat ve tasarım odaklı fuara bu yıl 90 galeri katılıyor. TEFAF New York’u Maastricht’le kıyaslamak mümkün değil elbet. TEFAF Maastricht 30 yıldır 7000 yıllık sanat tarihini kapsarken; TEFAF New York yalnızca 2 yıldır var... İki farklı çatı altında toplanıyor üstelik: Bunlardan biri ekimde düzenlenen TEFAF Fall... Fall, 1920’den itibaren dekoratif sanatları kapsıyor. Diğeri ise mayısta gerçekleşen TEFAF New York Spring. Modern çağdaş sanat ve tasarım odaklı...

Deniz Çağlar'ın HT Pazar'da yer alan yazısına göre, geçtiğimiz yıl Frieze’le aynı zamanda düzenlenen en önemli uydu etkinliklerden biri de NADA’ydı. Kâr amacı gütmeyen NADA, 100 katılımcısı ve Kickstarter’ın organize ettiği panelleriyle yoğun ilgi görmüştü. Oysa bu yıl NADA yok.. Sessiz sedasız Frieze Week’ten ayrılarak mart ayında Armory Week’te çıktı karşımıza. Soru işaretleri beraberinde geldi haliyle... NADA, Frieze haftasında umduğunu bulamamış mıydı yoksa?

Sanatseverler şehre fuar için akın ederken, fuarların hemen akabinde müzayedeler başlıyor New York’ta bu ay... Christie’s ve Sothebys için ekim ayından sonra yılın en önemli zamanı... Hemen hemen her departmanda açık artırma var. En merakla beklenilen: 14 Mayıs’ta Sothebys’, 15 Mayıs’ta gerçekleşecek Christie’s Empresyonist ve Modern Sanat, 16-17 Mayıs’ta ise Modern ve Çağdaş Sanat müzayedeleri... Rekorların en büyüğünün ise Christie’s’in David Rockefeller koleksiyonundan satışa sunmaya hazırlandığı açık artırmadan gelmesi bekleniyor. Sanat piyasası, 2017’de 63.7 milyar dolarlık küresel sanat satışlarıyla bir önceki yıla göre yüzde 12 artış görmüştü. Da Vinci’nin 450 milyon dolara satılan Salvator Mundi’sinin piyasayı hareketlendirmede etkisi büyük... Bu ay Christie’s’te satışa çıkacak eserlerden biri de Mundi’nin izinde; Amedeo Modigliani’ye ait ‘Nu couche sur le cote gauche’ (1917) adlı nü tablo için hedef en az 150 milyon dolar...

Bakalım bu ay New York sanat piyasası ne yeniliklere imza atacak?

DAVID BOWIE NEW YORK METROSU'NDA





Bugünlerde New York Metrosu’nun bir konuğu var: 2 yıl önce kaybettiğimiz müzik ikonu David Bowie. Londra’daki Victoria ve Albert Müzesi’nin organize ettiği ve bir süredir Brooklyn Müzesi’nde sergilenen “David Bowie is” adlı serginin bir parçası olan proje, BroadwayLafayette metro istasyonunu mini bir Bowie retrospektifine çevirmiş durumda. Reklam panolarından platform duvarlarına kadar her yerde sanatçının müziğe, modaya, modern kültüre ve şehre bıraktığı izlerden eserler görmek mümkün. Spotify işbirliğiyle gerçekleştirilen girişim kapsamında Bowie’nin Ziggy Stardust, Aladdin Sane ve Thin White Duke “karakterleri” metro kartı olarak basıldı ve hem Bowie severler hem de koleksiyonerler için satışa sunuldu...