FT: İngiltere'de yatırımcılar Corbyn endişesi nedeniyle paralarını yurtdışına çıkarmaya başladı

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Financial Times gazetesi, İngiltere'deki yatırımcıların, Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi'nin giderek güçlenmesi nedeniyle paralarını ülke dışına çıkartmaya başladığını yazdı.

Gazete, İngiltere'de yapılan son kamuoyu yoklamalarının, İşçi Partisi'nin Muhafazakârları yüzde sekiz farkla geçtiğini göstermesiyle olası bir sol bir hükümete yönelik kaygılarının arttığını aktardı.

Habere göre her ne kadar bir sonraki genel seçimlere beş yıl olsa da, olası bir erken seçim ve bu seçimlerde Corbyn'in başbakan olması mümkün.

İşçi Partisi, Haziran ayındaki genel seçimlerdeki beyannamesinde, yıllık olarak ilave 48 milyar Sterlin kamu harcaması yapacağını belirtmiş bunun kaynağının önemli bir bölümünün büyük şirketlere ve yüksek gelirli vergi mükelleflerine yönelik yeni vergi düzenlemeleriyle sağlanacağını duyurmuştu.

Programda ayrıca büyük şirketlerin vergiden kaçınmalarıyla ilgili ciddi mücadele edeceği de belirtilmişti.

Financial Times, vergi artışının ve Sterlin'in olası değer kaybının yatırımcıları endişelendirdiğini, Haziran seçimlerinden bu yana yüz milyonlarca Sterlin'in yurtdışına çıkarıldığını yazıyor.

'Corbyn'in başbakan olması korkınç olur'

Gazeteye konuşan birçok yatırımcı Corbyn iktidarının kendileri için "çok kötü" olacağını söylemiş.

Bu isimlerden öz sermaye yatırımcısı Edi Truell, 250 milyon Sterlin değerindeki aile servetini şimdiden İsviçre'ye taşıdığını belirtiyor:

"Jeremy Corbyn'in yükselişi benim pek rahat hissetmeme neden olmadı. Eğer iktidara gelirse harap olurum. Bu, korkunç olur. 'Brexit değil ama Corbyn nedeniyle İngiltere'de yatırım yapmak istemiyoruz' diyen bazı yatırımcılarla karşılaşıyorum".

- Reuters

Endless adlı yatırım şirketinin yönetici ortağı Garry Wilson ise Corbyn'in başbakan olması durumunda birçok yatırımcının İngiltere'ye para sokmayacağını, birçoğununsa ülkedeki paralarını yurtdışına çıkarma yollarını arayacağını belirtiyor.

Wilson, "Birçok yatırımcı bunun yaşanmamasını umuyor ve bunun için dua ediyor" diye ekliyor.

'Bir gecede Venezuela'ya dönmeyiz'

UBS Varlık Yönetimi'nin İngiltere'deki yatırım bürosunda çalışan, ekonomist Dean Turner ise yatırımcıların kaygılarının aşırı olduğunu, Corbyn'in iktidara gelmesi durumunda "ülkenin bir gecede Venezuela'ya dönmeyeceği" görüşünü savunmuş.

Turner'a göre hedefler çok radikal değil: "Bu uygulamalarla, gayri safi yurt içi hasıla içindeki vergi payı 1985 yılındaki seviyesine dönecek. Bir gecede Venezuela'ya dönüleceğinden bahsediliyor. Bu, çok aşırı bir yorum. Corbyn'in planı doğrultusunda kurumlar vergisi oranı yüzde 19'dan 26'ya çıkarılsa dahi İngiltere, G7 ülkeleri içindeki hâlâ en düşük kurumlar vergisi oranına sahip olacak".

Turner ayrıca Sterlin'in hızlıca değerini kaybedeceği endişesinin de yanlış olduğunu, bunun gerçekleşmesi durumunda dahi ancak kademeli olarak yaşanabileceğini belirtiyor.

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