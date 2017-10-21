Fuar'da Eliaçık gerginliği

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, İlahiyatçı-Yazar İhsan Eliaçık'ın bulunduğu bölüme öğle saatlerinde gelen 20 kişilik grup, 'Antikapitalist Müslümanlar' adıyla tanınan oluşumun önemli isimlerinden İhsan Eliaçık'ın fuar alanını terk etmesini isteyerek sözlü hakaretlerde bulundu. Gerginlik üzerine polis önlem aldı. Polis ekipleri, Eliaçık'ın etrafını sararak grubun fiziki müdahalede bulunmasını engelledi.

Eliaçık, daha sonra polis tarafından fuar alanından uzaklaştırıldı. Kayseri olan Eliaçık kendisini ikna etmeye gelen fuar yetkililerine, "3- 5 kişinin saldırısıyla buradan gidecek değilim. Bunlar tutulmuş gruplar. Beni tehdit ettiler. Gerilim olsun istemiyorum bu yüzden dışarı çıktım" dedi.

Fuar yetkilisinin "twit atarak olayı kaşıdınız" sözlerine tepki gösteren Eliaçık, "Yapılanlar ayıptır. Bir yazara bu yapılmaz. Kitabımı imzalatmak isteyenler ile fuar alanına sokmak istemeyenler geriliyor. Gruplar oluşturuluyor. Bunlara meydan vermemek için buradan gidiyorum. Herkes bilsin ki zorbalığa boyun eğen biri değilim" diye konuştu.

Bu arada CHP Kayseri milletvekili Çetin Arık ve CHP il başkanı Feyzullah Keskin ve bir grup partili Kitap Fuarı'na giderek, yazara destek verdi.

TARTIŞILAN TWEET

Eliaçık'ın kitaplarını basan Tekin Yayınevi, bugün (pazar) kapanacak Kayseri Kitap Fuarı öncesi Twitter hesabından Yayıncılar Birliği´ne yönelik "Toplanıyoruz, tüm yayıncılara çağrımızdır" mesajıyla Eliaçık'a ilişkin görüntüleri paylaştı.

FUARI TERKETME ÇAĞRISI

Gelişmeler, sosyal medyada da yankı buldu. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ile bazı yayınevleri fuarı terketme çağrısında bulundu. Bazı yayınevleri de bunun üzerine fuardan ayrılacağını duyurdu.

GERGİNLİK NEDENİ O TWİT Mİ?

İhsan Eliaçık'ın önceki gün ''Kayseri Belediye Başkanı beni Kitap Fuarı'na sokmamakla, polis zoruyla çıkarmakla tehdit ediyor. Gel ve o dediğini yap, istifadan yırtarsın" yazılı tweet attığı, gerginliğe de bunun neden öne sürüldü.