Araştırma şirketi Fundstrat’ın eş kurucusu Tom Lee, Mart 2020’de bir Bitcoin’in değerinin 91 bin dolar civarında olacağını tahmin etti ve bunu kripto para biriminin bugüne kadarki piyasa hareketlerinden yaptıkları analizlere dayandırdı.

Lee ve Fundstrat araştırmacıları, Bitcoin’in bugüne kadar her değer kaybından sonra sergilediği artışlardan ortalama bir değerlenme oranı çıkardıklarını belirtti.

Analistlere göre, kripto para piyasaları bu yıl rotasyona gidecek. Tom Lee, bahsettikleri rotasyonun, insanların daha fazla alternatif koinlere ve büyük platform paralarına yönelmeleriyle gerçekleşeceğini öngörüyor.