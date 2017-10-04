Futbol dünyası terörü lanetledi

Yaşanan terör saldırısı ve şehitlerimiz için futbol dünyası da sessiz kalmadı ve resmi sitelerinden açıklama yayınladı.
TFF
"Hakkari'deki hain saldırıda 4 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Alçak saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize geçmiş olsun dileriz."
FENERBAHÇE
"Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Beldesi'nde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, askeri araç geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu hain terör saldırısını lanetlerken; şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar; şehitlerimizin yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Milletine başsağlığı diliyoruz."
GALATASARAY
"Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Esendere Beldesi'nde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, askeri araç geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu hain terör saldırısını lanetlerken; şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar; şehitlerimizin yakınları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Milletine başsağlığı diliyoruz."
BEŞİKTAŞ
''Hakkari ili Yüksekova İlçesinin Esendere Beldesi'nde askeri araca yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain bombalı saldırıda, 4 askerimizin şehit olduğunu ve yaralılarımızın bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik terörist saldırılar asla hedefine ulaşamayacaktır. Tüm terörist saldırıları lanetlerken, ülkemizin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu bu günlerde, kahraman güvenlik güçlerimize olan güvenimizi ve inancımızı yineliyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz.''
- TFF Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray
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