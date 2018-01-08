Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki devre arasında ailesini görmek için Almanya'ya gitti.

Sakatlığı da bulunduğu için tatilini biraz daha uzatan Naki, dün gece Türkiye saatiyle saat 01.15 sıralarında aracıyla Almanya'nın Aachen Otobanı'nda seyir halindeyken plakasız siyah bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda Naki yara almazken, aracına 2 kurşun isabet etti. Naki'nin ihbarıyla olay yerine gelen Alman polisi inceleme yaparak delil topladı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alman polisi kaçan saldırganları arıyor.

Deniz Naki'nin avukatı Soran Haldi Mızrak "Otobanda giderken seyir halindeki bir plakasız araçtan ateş açılmış, aracına 2 kurşun isabet etmiş. Özellikle aracın lastiklerine isabet ettirmeye çalışmışlar. Olay yerine gelen polis Deniz'in ifadesine başvurdu. Deniz yara almadı, sağlık durumu iyi. Alman polisi soruşturmayı Almanya'da bulunan Türk ırkçı çeteler üzerinde yoğunlaştırmış durumda. Deniz hakkında 2 yıldır yazılıp çiziliyor. Hedef gösteriliyor. Bu hedef göstermelerin sonucunda Mersin'de saha içinde saldırıya uğradı. Bu da onun farklı bir versiyonu. Almanya'daki avukatlar, arkadaşlar ve parlamenterler konuyu yakından takip ediyor" diye konuştu.

Deniz Naki sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımlardan dolayı geçen yıl "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1.5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, cezası ertelenmişti.

Deniz Naki

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