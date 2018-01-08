Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki devre arasında ailesini görmek için Almanya'ya gitti.
Sakatlığı da bulunduğu için tatilini biraz daha uzatan Naki, dün gece Türkiye saatiyle saat 01.15 sıralarında aracıyla Almanya'nın Aachen Otobanı'nda seyir halindeyken plakasız siyah bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda Naki yara almazken, aracına 2 kurşun isabet etti. Naki'nin ihbarıyla olay yerine gelen Alman polisi inceleme yaparak delil topladı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alman polisi kaçan saldırganları arıyor.
Deniz Naki'nin avukatı Soran Haldi Mızrak "Otobanda giderken seyir halindeki bir plakasız araçtan ateş açılmış, aracına 2 kurşun isabet etmiş. Özellikle aracın lastiklerine isabet ettirmeye çalışmışlar. Olay yerine gelen polis Deniz'in ifadesine başvurdu. Deniz yara almadı, sağlık durumu iyi. Alman polisi soruşturmayı Almanya'da bulunan Türk ırkçı çeteler üzerinde yoğunlaştırmış durumda. Deniz hakkında 2 yıldır yazılıp çiziliyor. Hedef gösteriliyor. Bu hedef göstermelerin sonucunda Mersin'de saha içinde saldırıya uğradı. Bu da onun farklı bir versiyonu. Almanya'daki avukatlar, arkadaşlar ve parlamenterler konuyu yakından takip ediyor" diye konuştu.
Deniz Naki sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımlardan dolayı geçen yıl "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1.5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, cezası ertelenmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.