Gala Gölü uzun gagalı misafirlerini ağırlıyor

Koruma altında bulunan ve kışı Türkiye’de geçirecek tepeli pelikanlar, Gala Gölü’ne inmeye devam ediyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Güneydoğu Avrupa’da yayılış gösteren, kafasındaki tüyler nedeniyle tepeli olarak anılan pelikanların koloni halinde Gala Gölü’ne gelişleri sürüyor. Gala Gölü’nün ortasındaki adalara konan yüzlerce tepeli pelikan kışı burada geçirecek. Yılan balığı, sazan ve turna gibi balık çeşitlerini de barındıran göl, pelikanlar için güvenli bir ortam sağlıyor. Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından Meriç deltası sulak alanını da içinde barındıran Gala Gölü Milli Parkı’nda geçen yıl gerçekleştirilen sayımda 44 bin 236 kuş tespit edildi.