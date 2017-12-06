Galaksi patladı! Böyle görüntülendi!..

Bilim adamları, Hubble Uzay Teleskopu'nun Dünya'dan 185 milyon ışık yılı uzaklıktaki ESO 580-49 galaksisinin oldukça durgun ve sessiz görünmesine rağmen, meydana gelen patlamanın son derece güçlü olduğunu ifade etti.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, büyük ölçekli enerji emisyonlarının çok nadir görünen bir olgu olduğunu, bu tür emisyonların birkaç saniyeden 1 saate kadar sürdüğü ancak ışıltının uzun süre devam ettiği belirtildi.

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