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Galata'da önce tut, sonra pişir

Fatih Balık Festivali’nin ikinci gününde balıkçılar balık tutma yarışına girdi. Daha sonra tutulan balıklar pişirilerek vatandaşlara dağıtıldı

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Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Tarihi Yarımada Fatih Balık Festivali’nin ikinci gününde balıkçılar Galata Köprüsü’nde balık tutma yarışına girdi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre sabah saat 08.00’de başlayarak saat 12.00’ye kadar devam eden yarışmada 87 balıkçı yarıştı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmada, tuttuğu 792 gram balıkla Şenol Ay birinci oldu. Yarışma sonucunda tutulan balıklar tartılarak birinci belirlendi. Etkinliğe katılan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de balık tuttu. Demir, daha sonra pişirilen balıkları vatandaşlara ikram etti.

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